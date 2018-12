Twee Afghanen in de cel voor inbraak in Heist MMB

28 december 2018

Woensdagavond werd rond 21 uur een diefstal met braak gepleegd in een winkel in Heist. Dankzij een getuige konden twee verdachten op heterdaad betrapt worden. Ze maakten flessen sterke drank en meerdere sloffen sigaretten buit. Het gaat om twintigers van Afghaanse origine die in Bredene en Knokke-Heist wonen. De verdachten werden donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter. en verschijnen begin volgende week voor de raadkamer. Daar zal verder beslist worden over hun aanhouding. Een derde verdachte kon nog niet ingerekend worden en werd voorlopig ook nog niet geïdentificeerd.