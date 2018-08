Tsjechië wint Internationaal Vuurwerkfestival 27 augustus 2018

Tsjechië is door de jury tot winnaar van het 39ste Internationale Vuurwerkfestival van Knokke-Heist uitgeroepen. Het jonge vuurwerkbedrijf Makalu maakte indruk met hun show 'A Trip Around Europe'. De muziek van de show nam het publiek mee naar de mooiste plekjes van Europa. Vooral de mooie mix van muziek en een gidsende stem werd gesmaakt. De jongelingen verrasten op een bepaald moment met zes vuurballen en ook de cijfers "99" in de lucht konden op veel ontzag rekenen. Naar schatting 50.000 mensen bezochten het Internationaal Vuurwerkfestival dit jaar. Volgend jaar vindt het vuurwerkfestival plaats op 17, 19, 21, 23 en 25 augustus. (BHT)