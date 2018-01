Trucker veroordeeld voor dodelijk ongeval 25 januari 2018

Een 54-jarige Litouwer is in de Brugse politierechtbank verantwoordelijk gesteld voor het ongeval waarbij Lorenzo Gheselle (30) uit Knokke-Heist om het leven kwam. De vijftiger kreeg een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, zes maanden rijverbod en een geldboete van 2.000 euro opgelegd. Het ongeval gebeurde op 14 maart vorig jaar langs de Isabellalaan in Zeebrugge. De trucker draaide met zijn vrachtwagen met oplegger van daaruit de Kustlaan op maar merkte de motorfietser daarbij niet op. Zijn motorfiets bleef staan, maar de man zelf werd nog zo'n 150 meter meegesleurd door de vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De trucker zelf verklaarde dat hij aan het overdraaien was en het slachtoffer onmogelijk nog kon zien. De rechter stelde hem nu toch verantwoordelijk. "De beklaagde reed een voorrangsweg in zonder voldoende zicht te hebben op bestuurders die voorrang hadden. Hij was onvoldoende alert. Als hij op een correcte manier voorrang had verleend, was het ongeval niet gebeurd", stelt de rechter. (MMB)