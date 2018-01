Trucker moet zich verantwoorden voor dodelijk ongeval 02u38 0 Foto Mathias Mariën Slachtoffer Lorenzo Gheselle.

Een 54-jarige Litouwer moest zich gisteren in de Brugse politierechtbank verantwoorden voor het ongeval waarbij Lorenzo Gheselle (30) uit Knokke-Heist om het leven kwam. "Hij verleende geen voorrang aan de motorfietser. Over de aansprakelijkheid bestaat dan ook geen twijfel", stelt de procureur. Het ongeval gebeurde op 14 maart vorig jaar langs de Isabellalaan in Zeebrugge. De trucker draaide met zijn vrachtwagen met oplegger van daaruit de Kustlaan op maar merkte de motorfietser daarbij niet op. Zijn motorfiets bleef staan, maar de man zelf werd nog zo'n 150 meter meegesleurd door de vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. "We betwisten onze aansprakelijkheid niet", zegt de advocaat van de trucker. Hij vroeg opschorting van straf voor zijn cliënt. Volgens de verkeersdeskundige had de trucker de motorrijder nochtans moeten zien in zijn dodehoekspiegel. De trucker zelf verklaart dat hij op dat moment al aan het overdraaien was en het slachtoffer onmogelijk nog kon zien. "Dit bewijst nog maar eens dat men in het verkeer op elk moment 100 procent aandachtig moet zijn. Daar is hij in de fout gegaan. Met fatale en dramatische gevolgen", aldus de procureur. De familie van het slachtoffer kwam persoonlijk afgezakt naar de rechtbank. "Graag op zichzelf, maar met een groot hart voor z'n neefjes en nichtjes", was hun omschrijving van Lorenzo. Zich burgerlijke partij stellen deden ze niet. Uitspraak op 24 januari.





(MMB)