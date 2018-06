Tot vijf jaar gevangenis voor dealers die coke uit dakgoot visten 26 juni 2018

02u37 0 Knokke-Heist Vijf mannen en een vrouw zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor de invoer en verkoop van cocaïne. De bendeleider krijgt vijf jaar cel.

In de zomer van 2016 liep bij de politie Damme/Knokke-Heist informatie binnen dat de Nederlander Younes Q. in de streek van Knokke cocaïne verhandelde met de hulp van loopjongens. Zijn bende werkte vanuit een dakappartement in de Smedenstraat. Tijdens een observatie in september van dat jaar zagen speurders hoe enkele mannen geregeld zakjes cocaïne uit de dakgoot plukten.





Uit telefoontaps bleek de Nederlander wel degelijk de leider te zijn van de bende. "De man was op 7 maart 2016 betrokken bij een mislukte ripdeal", sprak de procureur. "Hij werd daarbij in de schouder geschoten door een 14-jarige. Vanuit Nederland zocht hij zelf z'n loopjongens in ons land uit. Op de taps was te horen hoe hij zich tegenover hen erg agressief en intimiderend gedroeg."





De Nederlandse hoofdverdachte ontkende dat hij drugs leverde, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Hij veroordeelde Q. tot vijf jaar cel. Zijn loopjongens kregen op hun beurt celstraffen tussen 15 maanden en 3 jaar. Kenny V., die van hen de zwaarste straf kreeg, ontkende nochtans dat hij voor de Nederlander werkte. Michael R. verklaarde dan weer dat hij tot januari vorig jaar in de Nederlandse gevangenis zat. Jonathan O. kreeg 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, omdat hij z'n dakappartement ter beschikking stelde van de bende.





In totaal verklaarde de rechtbank zo'n 25.000 euro aan drugsgeld verbeurd. (SDVO)