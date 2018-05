Tot 40 maanden gevangenis voor juwelendieven 11 mei 2018

02u40 0

Vier Albanezen zijn veroordeeld tot 30 en 40 maanden effectief voor enkele woninginbraken in Knokke. Op 7 augustus vorig jaar drongen ze een woning binnen, nadat ze over de poort waren geklommen. Ze doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met juwelen van een grote waarde.





De inbraak werd vastgelegd op camerabeelden. Uit de gegevens van de ANPR-camera met nummerplaatherkenning bleek dat hun gehuurde auto een week eerder, en op 2 en 5 augustus al was herkend in Knokke. Ook toen werden inbraken gepleegd.





Drie van de vier beklaagden konden op 8 augustus opgepakt worden in de Diamantwijk van Antwerpen, met grote sommen geld op zak. Het bleek dat ze de juwelen daar heelden. Een van hen, de 26-jarige Julian H., ontsnapte toen uit het politiegebouw van Antwerpen en kon pas in Servië opgepakt worden. Hij kreeg met 30 maanden de lichtste straf, omdat hij niet bij alle feiten betrokken was. Twee anderen kregen 40 maanden. Een slachtoffer moeten ze in totaal 7.500 euro terugbetalen. 18.590 euro die bij hun arrestatie werd aangetroffen, is verbeurd verklaard. (JHM)