Tot 4 jaar voor 18 inbraken in horecazaken 27 november 2018

Tien Roemenen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar gekregen voor 18 inbraken in onder meer horecazaken. Het onderzoek ging op 30 september vorig jaar van start na een inbraak in café Centenaire in Knokke. Dieven braken er de bingo open en gingen aan de haal met een kluis. "Op camerabeelden was te zien hoe een van de beklaagden de buit verstopte tussen geparkeerde wagens. Even later kwam een grijze Ford Galaxy de spullen ophalen", sprak de procureur. "Uiteindelijk kwam het onderzoek in een stroomversnelling na een tweede inbraak in café Dino's. Op basis van camerabeelden en telefonieverkeer konden we de bende oprollen." In wisselende samenstellingen zouden de Roemenen 18 inbraken gepleegd hebben, het merendeel in horecazaken. Vijf van de beklaagden zijn tot vandaag spoorloos en staan geseind. De spilfiguur is gisteren bestraft met 4 jaar cel. Zijn kompanen kregen celstraffen tussen 12 en 30 maanden. (SDVO)