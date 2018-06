Tot 10 jaar cel voor Roemeense bende ramkrakers 26 juni 2018

Zeven Roemeense ramkrakers hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 10 jaar gekregen. De bende werd veroordeeld voor in totaal liefst 22 feiten in gans België. In de nacht van 11 op 12 april vorig jaar reden de ramkrakers met twee jeeps in op de etalages van de Louis Vuitton-winkel en juwelier Colman in Knokke. In die eerste zaak maakten ze zo'n 150 dure handtassen buit, goed voor zo'n 250.000 euro. De criminelen spoten tijdens hun vlucht brandblussers met wit poeder leeg om de agenten het zicht te belemmeren en gooiden aan hoge snelheid zelfs een brandblusapparaat uit de rijdende wagens. Het voorbije jaar konden de zeven Roemenen stelselmatig opgepakt worden. Bij de feiten gingen ze erg professioneel te werk. Ze stalen voor de ram- en dakkraken telkens een wagen en gebruikten walkie talkies in plaats van gsm's. Om geen sporen achter te laten droegen de verdachten sokken over hun schoenen en meermaals spoten ze brandblussers leeg in de wagens die ze bij hun feiten gebruikten. Het geld dat ze buit maakten werd witgewassen in casino's. (SDVO)