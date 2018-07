Toosten op Koning Filip 20 juli 2018

Zoals ieder jaar wordt morgenvoormiddag, 21 juli, in de Sint-Margaretakerk in Knokke-Heist opnieuw het Te Deum aangeheven ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.





De parochieherders van Knokke-Heist ontvangen het College van burgemeester en schepenen, militaire vertegenwoordigers en andere prominenten. Het gemeentebestuur biedt na deze korte plechtigheid de genodigden een receptie aan in Cafécultuur waar er getoost wordt op Koning Filip. Alle geïnteresseerden zijn welkom. (MMB)