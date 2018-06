Tijdlijn van 1 kilometer op strand 20 juni 2018

Op het strand van Knokke-Heist, aan het Casino, is tot zondag een nieuwe creatie van conceptueel kunstenaar Wim Tellier te zien. 'Share' is een tijdlijn van 1 kilometer lang met 600 foto's van 1,60 op 2 meter. Elke beeld is samengesteld uit twee foto's die samen een verhaal vertellen over de persoon in kwestie. Het weekend van 30 juni en 1 juli wordt er met alle Share-foto's een gemeenschappelijke boodschap gedeeld. Eind 2015 verbaasde Wim Tellier al de wereld met een ronde foto van een krabje, duizendmaal uitvergroot tot 3.000 vierkante meter op het strand van Knokke-Heist. (MMB)