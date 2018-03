Tieners gevat voor brandstichting 27 maart 2018

In het onderzoek naar de brandstichting van vrijdagavond in de Lippenslaan in Knokke heeft de politie twee minderjarige daders geïdentificeerd.





De jongens van 14 en 15 jaar oud kwamen in het vizier van de politie na een grondig buurt- en sporenonderzoek. De tieners zijn afkomstig uit Knokke-Heist en zullen door het parket binnenkort gedagvaard worden voor de jeugdrechter. Die zal dan verder moeten beslissen over hun lot. De brand in de leegstaande villa richtte heel wat schade aan.





Gewonden vielen er gelukkig niet. Het snelle ingrijpen van de brandweer voorkwam dat de vlammen oversloegen naar omliggende huizen. Ondertussen bekijkt de vastgoedmakelaar samen met het gemeentebestuur nog steeds hoe het braakliggend terrein in de toekomst zal ingevuld worden.





(MMB)