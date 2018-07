Tiener die onwel werd tijdens wakeboarden stabiel 24 juli 2018

Een 15-jarige jongen is gisterenmiddag onwel geworden tijdens een sessie wakeboarden langs het Duinenwater in Knokke-Heist. De tiener heeft een verleden van hartproblemen en kreeg nog maar net groen licht om te mogen sporten. Het incident gebeurde gisterenmiddag omstreeks 16.30 uur aan watersportclub Lakeside Paradise.





"De jongen was bezig aan een sessie op onze beginnersbaan, toen hij onwel werd", vertelt Frank Vanleenhove van Lakeside Paradise. "Zijn papa stond langs de oever te kijken en zag het allemaal gebeuren. De man alarmeerde meteen onze medewerkers die de hulpdiensten verwittigden en de jongen kon razendsnel uit het water gehaald worden."





Op dat moment waren de hulpdiensten al ter plaatse, waarna ze startten met reanimeren. De jongen werd in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Sint-Jan. Zijn toestand was gisterenavond stabiel. De tiener kampte in het verleden al verschillende keren met hartproblemen, maar droomde er toch van om ooit te kunnen wakeboarden.





Hij kreeg bovendien groen licht van de dokters om te mogen sporten. Vanleenhove benadrukt dat er geen ongeval gebeurde. "Onze medewerkers zijn gelukkig goed voorbereid om in te grijpen in noodsituaties", zegt hij. "De vader heeft ons nog opgebeld en bedankt voor onze directe en accurate ingrepen." (MMB)