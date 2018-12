Tiende Wacky Toertocht op 23 december MMB

14 december 2018

10u51 0

Mountainbikeclub The Wacky Racers Knokke-Heist organiseert voor de tiende keer de Wacky Toertocht op zondag 23 december. Je kan je inschrijven tussen 8.30 en 13 uur aan Sportcomplex Molenhoek, Herenweg 11A. Het parcours werd zodanig uitgestippeld dat elke strook overal goed berijdbaar blijft onder alle omstandigheden. Je rijdt de mountainbiketoer in tegenwijzerzin en er zijn een aantal leuke privéstukken toegevoegd. De zwaarste stroken van voorgaande jaren zijn eruit gehaald, maar niet getreurd, het offroad-gehalte werd zelfs nog vergroot. Alle ingrediënten zijn dus opnieuw aanwezig om de geoefende én de minder geoefende biker te kunnen laten genieten van de natuur en de mooie veldwegen die Knokke-Heist en omstreken te bieden heeft. Je kan kiezen tussen drie afstanden: 35, 47 en 55 km. En er is ook een begeleide kidstoer voorzien om 10 uur. Voor de korte afstand komt de biker op krachten op één ruime bevoorrading en voor de twee langste afstanden via twee. Bij aankomst zijn er in het Sportcomplex “De Molenhoek” ruime en warme douches voorzien, een bewaakte fietsparking in de zaal en iedereen krijgt een tas warme soep aangeboden. Nadien kan er gezellig worden nagekaart met de “Wacky’s” en ander bikersvrienden en -vriendinnen in de verwarmde sportzaal en wordt er genoeg drank voorzien om alle inspanningen door te spoelen.