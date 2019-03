Thierry Robyns stelt tentoon in Het Zwin MMB

20 maart 2019

10u52 0 Knokke-Heist Van zaterdag 23 maart tot en met donderdag 13 juni loopt de tentoonstelling ‘Naturalist en schilder: Thierry Robyns de Schneidauer revisited’ in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

Thierry Robyns de Schneidauer was conservator van het natuurreservaat Het Zwin van 1960 tot 1970. Als ornitholoog specialiseerde hij zich in de studie van watervogels. Hij realiseerde ook verschillende publicaties en talrijke wetenschappelijke bijdragen. Zijn passie voor de natuur en voor vogels vertaalde zich in talrijke tekeningen en schilderijen. Deze expo stelt een selectie van zijn schilderijen tentoon samen documentatiemateriaal en foto’s over zijn jeugdjaren, zijn periode als conservator van het natuurreservaat Het Zwin, zijn publicaties en talrijke reizen.