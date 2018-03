Terecht voor reeks diefstallen en bedreiging treinbegeleider 15 maart 2018

Een 34-jarige Marokkaan stond in Brugge terecht voor de bedreiging van een treinbegeleider met een fietsslot en ook 13 feiten van diefstal, inbraak of woonstschennis in Brugge en Knokke-Heist tussen 2015 en 2017. Het openbaar ministerie vraagt 30 maanden cel. De man bleek op 17 mei 2017 geen geldig vervoersbewijs te hebben voor zijn fiets op de trein tussen Oostende en Brugge. "Toen de treinbegeleider, mijn cliënt, hem controleerde en aanmaande een ticket te kopen, nam Dhem A. zijn fietsslot en riep hij dat hij 'op zijn muil zou slaan'. Met zoiets wil niemand geconfronteerd worden tijdens de uitoefening van zijn job", aldus de advocaat. Hij vroeg 250 euro schadevergoeding. Initieel ontkende de beklaagde ook alle aantijgingen in verband met de inbraken en diefstal, die onder invloed van drank en drugs werden gepleegd. "Maar we gaan er niet flauw over doen. Hij kan ze niet ontkennen gezien de bewijslast door de locatie van zijn gsm en getuigenverklaringen", sprak zijn advocate. Ze vroeg een straf met probatievoorwaarden omdat haar cliënt spijt heeft en aan zijn drank- en drugsprobleem werkte in de gevangenis. De rechter beval een maatschappelijke enquête om te kijken of die voorwaarden wel mogelijk zijn. De zaak gaat verder op 15 juni. (BBO)