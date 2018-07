Tentoonstelling over evolutie Belgische Luchtmacht 16 juli 2018

02u24 0

Tot 19 augustus kunnen geïnteresseerden het Belgian Air Force 70 Years of Power & Performance in het For Freedom Museum in Ramskapelle bezoeken.





Deze expo toont de evolutie in technologie en strategie van de Belgische Luchtmacht van kort na WO-II tot nu. De tentoonstelling is dagelijks doorlopend geopend vanaf tot en met zondag 19 augustus telkens van 11 tot 17 uur. De verantwoordelijkheden van de luchtmacht in Navo-verband en de toekomstige uitdagingen komen ruim aan bod. Er wordt ook een ode gebracht aan de stichter van de Belgische Luchtmacht Lt-Generaal vlieger Baron Michel Donnet.





De tentoonstelling is te bezichtigen van 11 tot 17 uur en is inbegrepen in de normale toegangsprijs van het museum. (MMB)