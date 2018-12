Techniekacademie Knokke-Heist zoekt 20 gemotiveerde leerlingen MMB

12 december 2018

11u17 0 Knokke-Heist In samenwerking met de hogeschool Vives organiseert het gemeentebestuur van Knokke-Heist opnieuw de Techniekacademie. Het initiatief waarbij kinderen van het vijfde en zesde leerjaar op een unieke manier worden betrokken bij techniek en technologie was de voorbije drie jaar een groot succes.

De Techniekacademie bestaat uit een volledige reeks van twaalf workshops tussen woensdag 23 januari 2019 en 15 mei 2019, telkens op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Vanaf dan gaan 20 kinderen uit Knokke-Heist aan de slag rond technische topics. In twaalf sessies van twee uur komen jongeren op een creatieve manier in contact met chemie, hout, metaal, elektriciteit, kunststof/elektronica en informatica. Professionele techniekmentoren zorgen voor de begeleiding en er staat ook een actief bedrijfsbezoek op de planning. Op het einde zijn alle ouders welkom op een diploma-uitreiking. Zin om deel te nemen? Schrijf dan nu je kind in want er zijn slechts twintig plaatsen. Inschrijven kan vanaf zaterdag 15 december via www.techniekacademie-knokke-heist.be. De deelnameprijs is 70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Je krijgt bovendien een fiscaal attest waardoor je tot 45 procent van de inschrijvingsprijs kunt recupereren. Meer informatie: www.techniekacademie-knokke-heist.be.