Te voet of met de fiets naar school? Beloning van de directeur!

Mathias Mariën

13 februari 2019

11u50 0 Knokke-Heist De leerlingen van het VBS O.L.V.O in Knokke-Heist die woensdagochtend te voet of met de fiets naar school kwamen, kregen een leuke beloning van de directie.

“Op 12 februari was het dikketruiendag. We begonnen de dag met een beweegmoment en alle fietsen werden op de speelplaats in de kijker gezet. We hadden een oproep gedaan bij alle leerlingen om te voet, met de step of met de fiets naar school te komen” zegt leerkracht Els De Vuyst. “Niet enkel die dag, maar elke dag. Want alleen als we onze eigen leefhouding aanpassen, werken we zelf aan een beter klimaat. Het moet een gewoonte worden om de auto zoveel mogelijk aan de kant te laten staan. Ook voor de kinderen.”

Om dit te stimuleren, deelde de school onverwacht een beloning uit aan alle kinderen die woensdagochtend met de step of met de fiets kwamen. De oproep bleek effect te hebben. Er waren namelijk heel wat meer leerlingen die met de fiets of te voet naar school kwamen. “Er waren zelfs beloningen te kort”, lacht De Vuyst. “Al is de grootste beloning natuurlijk de luchtkwaliteit die verbetert door minder auto’s in onze schoolomgeving.”