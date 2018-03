Tagger 'Break' riskeert 5 maanden cel 23 maart 2018

02u43 0 Knokke-Heist Een 25-jarige man uit Knokke-Heist riskeert in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden, omdat hij liefst 27 graffititags aanbracht in de kustgemeente. "Ik verveelde me en moest me bezig houden", beweerde Bjorn L.

Knokke-Heist werd in januari en februari vorig jaar geteisterd door een graffitispuiter. Op liefst 27 plaatsen in de kustgemeente werd telkens dezelfde tag "Break" aangebracht. Vooral eigendommen van Eandis en gevels van appartementsgebouwen werden geviseerd. De politie dreef de patrouilles op en kreeg op basis van camerabeelden en een analyse van de tags Bjorn L. (25) in het vizier. Een alerte patrouille merkte de man op en trof in zijn rugzak enkele spuitbussen aan. L. bekende meteen de feiten en werd gisterenmorgen door het parket voor de rechter gebracht. "Geen enkel slachtoffer heeft hierom gevraagd", aldus de procureur. "Graffiti is een storend maatschappelijk fenomeen. We moeten een signaal geven dat dit soort vandalisme moet stoppen." L. bood z'n verontschuldigingen aan. "Door drugs raakte ik in de problemen. Ik verveelde me en wist niet wat te doen. Ik stopte intussen met roken. Met m'n tag wilde ik ook aantonen dat ik gebroken heb met mijn drugsverleden." Het Openbaar Ministerie vorderde geen geldboete voor Bjorn L., zodat hij in staat zou zijn de schadevergoedingen aan de slachtoffers te betalen. Die worden een zware brok, want nu al hangt de twintiger bijna 14.000 euro boven het hoofd. Uitspraak op 26 april. (SDVO)