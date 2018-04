Surfteam Surfers Paradise bestaat 10 jaar 10 april 2018

Het Surfers Paradise surfteam van Knokke-Heist bestaat 10 jaar. Het team bestaat uit jongeren tussen 8 en 16 jaar en komt iedere zondagnamiddag van 13.30-16.30 uur samen om te trainen. Het doel is om zich te amuseren op de surfplank, maar om ook vooral een beter niveau te behalen en om goede surfers te worden. Afgelopen weekend kwamen alle 'rats' die niet op één of andere surf- of sneeuwvakantie waren, goed ingeduffeld naar de eerste sessie, want een watertemperatuur van 6 graden is niet voor iedereen weggelegd. Alle kandidaten voor de' rats' kunnen zich opgeven via info@surfersparadise.be .





