Surfers Paradise viert 32-jarig bestaan 31 juli 2018

02u30 0 Knokke-Heist Op zondag 5 augustus viert Surfers Paradise op het strand van Knokke-Heist zijn 32-jarig bestaan. De watersportclub telt ondertussen 1.300 leden, trekt bezoekers van over de hele wereld en kreeg sinds 2012 versterking van een tweede Paradijs, namelijk Lakeside Paradise aan het Duinenwatermeer.

Om de verjaardag op een passende manier te vieren, koos de club opnieuw voor een namiddagprogramma met tal van activiteiten, om families met kinderen en sportievelingen op een exclusieve manier aan hun trekken te laten komen. Tussen 14 en 15 uur kan er ingeschreven worden voor een gratis surf en/of supsessie. De hele namiddag zijn er in een speciale waterbak demonstraties door professionele skimboarders en kan iedereen de sport ook gratis uitproberen. Tezelfdertijd zorgt 7Up voor gratis frisbeedemo's, waarbij bezoekers ook zelf kunnen deelnemen.





Gratis mocktails

Vanaf 16 uur is DJ RED RUM aan zet met om 18.30 u de apotheose: het Live optreden van de groep KARIKATURA. De hele namiddag zorgt Looza voor gratis mocktails. Het einde van de activiteiten is voorzien om 20u. "Een belevingsvolle namiddag om niet te missen, voor iedereen die watersporten en Surfers Paradise een warm hart toedraagt. Bovendien is de toegang gratis", zegt verantwoordelijke Frank Vanleenhove, die nogmaaloproept om de petitie tegen het proefeiland te tekenen. "De toekomst ziet er door de plannen bewogen uit. Ik steek veel energie in de petitie en hoop dat het oplevert."





Eén ding staat wél vast: zondag is er groot feest op het strand. (MMB)