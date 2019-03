Surfer even in nood voor kust van Knokke MMB

15 maart 2019

Knokke-Heist Aan de kust van Knokke is vrijdagmiddag even na 16 uur een surfer in moeilijkheden geraakt op zee. De hulpdiensten werden verwittigd, maar uiteindelijk bleek hun tussenkomst niet nodig.

De watersporter kwam in de problemen ter hoogte van beachclub Anemos. Aan land werd meteen alarm geslagen bij de politie en brandweer. In afwachting van hun komst probeerden de mensen van de surfclub zelf ter hulp te schieten. Met succes, aangezien de man nog voor de aankomst van de hulpdiensten kon geholpen worden. Er was achteraf geen medische tussenkomst nodig.