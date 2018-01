Superdry in teken van '0% alcohol' 30 januari 2018

De etalage van de Superdry-winkel op het Albertplein in Knokke staat sinds gisteren in het teken van het alcoholvrije bier Jupiler 0.0%. "Het is de eerste keer dat we samenwerken om zo aandacht te vragen voor verantwoord alcoholgebruik", zeggen Laurence Doucet van het Britse kledingmerk Superdry en Maurane Temot van Jupiler 0.0%. In januari en februari - traditioneel de maanden van goede voornemens en minder alcoholconsumptie - loopt de actie afwisselend in 24 Superdry-winkels in België. In Knokke duurt ze nog tot en met 10 februari. (MMB)