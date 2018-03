Subtiele foutjes, inspiratie bij zoon KOPPEL ONTWERPT KINDERLIJN 'PERFECTLY IMPERFECT' MATHIAS MARIËN

02u35 0 Knokke-Heist Met een zelfontworpen kledinglijn willen Tine Vanparijs (30) en Tim De Taeye (30) het beeld over 'perfectie' mee uit de maatschappij helpen. Ze ontwierpen kinderkledij onder het motto 'perfectly imperfect'. De inspiratie haalde het koppel bij hun zoontje Charles (3), dat het downsyndroom heeft.

Neen, voor een doorsnee T-shirt of truitje zonder betekenis moeten ouders niet shoppen op de website www.fromparis.be, de webshop van Tine en Tim. Ze slaagden erin een sterke boodschap in hun project te steken. Modeontwerpers zijn het nochtans niet. Zij staat voor de kleuterklas en hij is architect, maar toch slaagden ze erin om een uitgebreide kindercollectie op de markt te brengen. "Wij brachten de ideeën en tekeningen aan, de fabrikant voerde die uit. We zijn heel trots op het resultaat ", glimlacht Tine Vanparijs, die er samen met haar echtgenoot al langer van droomde een kindercollectie op de markt te brengen. De geboorte van hun zoontje Charles (3) maakte die plannen steeds concreter. Het jongetje werd met het downsyndroom geboren. "Het deed ons beseffen dat Charles met zijn onvolmaaktheden net perfect is. Die boodschap willen we hem later ook meegeven. Een statement dat ook in onze kledij zit verwerkt", zeggen Tim en Tine. Het bleek het startschot voor de kindercollectie 'From Paris'.





Webwinkel

"Waar ik de inspiratie voor de naam vandaan haalde? Simpel, van mijn achternaam", knipoogt Vanparijs. Een blik op het aanbod maakt duidelijk dat het koppel niet onbezonnen te werk ging. De collectie omvat alles wat ouders zich kunnen wensen. T-shirts, vestjes, sjaals ... Echt alles is aanwezig voor kinderen van 0 tot 8 jaar. De rode draad: niks is perfect. Een scheef lijntje, een truitje met een schijnbaar iets te lange achterkant ... Niks van dat alles is een foutje bij het ontwerp of de productie. "Net die subtiele foutjes zijn met opzet gemaakt. Die passen perfect bij ons motto 'perfectly imperfect' waarmee we ons willen onderscheiden", zegt Tine. "De kledij symboliseert dat iemand die volgens de maatschappij niet perfect is, wel uniek en volmaakt is op zijn eigen manier." Op dit moment zijn de kleren te koop via hun webshop en bij Jules et Juliette in de Lippenslaan in Knokke. Op termijn hopen ze meerdere winkels in de omgeving te overtuigen om met hen in zee te gaan.





Model

De campagne voor de kinderkledij maakt het persoonlijke plaatje van Tine en Tim compleet. Hun zoontje Charles schittert er als model. Ook voor de andere modellen werd gekozen voor kindjes met het downsyndroom. "Maar onze collectie is geschikt voor alle kinderen tussen 0 en 8 jaar", aldus Tine.