Studenten uit Knokke en Koekelare winnen prijs tijdens ‘hackathon’ Mathias Mariën

11 december 2018

10u25 0 Knokke-Heist Andreas Van den Broucke (21) uit Knokke-Heist, student ICT aan hogeschool Odisee (Technologiecampus Gent), heeft een prijs in de wacht gesleept op Hack the Future, de grootste hackathon van ons land. Samen met medestudent Wiebe Willems (21) uit Koekelare won hij de eerste prijs in de categorie Security.

Hack the Future vond plaats in het Edegemse Fort 5, dat gespreid over twee dagen maar liefst 460 hackers ontving. “Het concept van Hack the Future is eenvoudig maar sterk”, vertelt Andreas. “Via allerlei digitale challenges moeten we een vlag zien te vangen. We krijgen daarbij verschillende opdrachten met hints. Creatief denken en reverse engineering zijn essentieel, net als kennis van de programmeertalen Python en C-shell. Dergelijke zaken leren we gelukkig in de loop van onze opleiding aan Odisee. Zo’n hackathon is dus een ideaal moment om onze leerstof in realiteit om te zetten. Als winnende team kregen we bovendien een Oculus Go VR-headset. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.”

Succesvolste hogeschool

“De Hackathon was voor Odisee een groot succes”, besluit een trotse Peter Demeester, opleidingshoofd Elektronica-ICT aan Odisee. “Alle hogescholen waren vertegenwoordigd, maar Odisee bleek met vier winnende teams, twee van de opleiding ICT en twee van Toegepaste informatica, het meest succesvol. Dankzij de contacten met professionals uit het bedrijfsleven, houden sommige studenten er zelfs al een job aan over.”