Studente (24) komt op voor N-VA 03 mei 2018

Eline Vervarcke (24) zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van N-VA staan. De jonge studente kiest vol overtuiging voor de partij. "Ondernemen zit in mijn bloed", zegt Eline. "Ik studeer handelswetenschappen en wil graag een onderneming opstarten of overnemen. De N-VA is de partij die opnieuw zuurstof geeft aan ondernemers. Daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen." Als jongere op de lijst wil Eline zich ook inzetten voor een bruisend Knokke-Heist. Fractieleidster Cathy Coudyser is tevreden met de komst van de ambitieuze studente. "Met Eline halen we een frisse, nieuwe, enthousiaste en bekwame kandidate binnen. Het is fijn te horen dat ook Eline vindt dat de toekomst voor Knokke-Heist bij de N-VA ligt", aldus Coudyser. De komende maanden zal Eline Vervarcke haar studies nog combineren met het politiek engagement. Vanaf 1 oktober gaat ze vast aan de slag bij een internationaal bedrijf. (MMB)