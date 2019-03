Student (19) wil vrijspraak voor geweld tegen politie: “verwondingen zijn niet zijn schuld” JHM

14u39 0 Knokke-Heist Een 19-jarige student uit Louvain-la-Neuve vroeg aan de strafrechter de vrijspraak voor geweld tegen de politie in Knokke.

Op 7 september vierde E.S. er met een zevental vrienden het einde van zijn examens, en het feit dat hij aan een hogere opleiding zou beginnen. Er ontstond tumult toen iemand van het vriendengroepje slaags raakte met een andere man en de politie tussenbeide moest komen. “De jongeren waren duidelijk gefrustreerd omdat de politie weigerde de andere man te arresteren”, sprak de procureur. “Omdat de sfeer grimmig bleef besloot de politie wat in de buurt te blijven. Ze zagen E.S. plots tegen een auto staan plassen en wilden zijn identiteitskaart. Dat weigerde hij. Hij schold de politie uit en sloeg in het rond aan de combi. Toe hij geboeid moest worden verzette hij zich zo hevig dat hij ten val kwam met de agent en die zijn schouder bezeerde. Hij gaf ook nog twee vuistslagen. Ik vorder 4 maanden en een geldboete.” De agent zelf eist 2.943 euro voorlopige schadevergoeding, aangezien hij een litteken boven zijn wenkbrauw heeft. E.S. vraagt echter de vrijspraak. “Zeker voor wat betreft de slagen, maar ook voor weerspannigheid”, sprak zijn advocaat. “Het feit dat ze samen op de grond vielen is de schuld van de agent zelf, die hem zelf naar de grond wilde brengen.” Vonnis op 4 april.