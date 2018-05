Straten dicht door nutswerken 29 mei 2018

02u37 0

Voor werken aan de nutsleidingen is de Nicolas Mengélaan in Knokke-Heist tot en met vrijdag afgesloten voor het verkeer. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten vanaf de Kardinaal Mercierstraat tot aan de werfzone. De Dwarsstraat tegenaan de Kursaalstraat wordt eveneens afgesloten, tot en met donderdag. De Brouwersstraat is afgesloten tot vrijdag 29 juni. (MMB)