Strandcabines worden kunstwerk 31 juli 2018

02u30 0

CURB, het artistiek project van Jeugdclub 't Verzet, organiseert voor het vierde jaar op rij, Ku(n)stkabine - de openlucht kunsthappening op het strand. CURB geeft jonge kunstenaars uit Knokke-Heist en omgeving een standcabine als uitgangspunt om te creëren, te experimenteren en te exposeren.





De vier standuitbatingen waarmee CURB samenwerkt zijn Strand Bar d'O (Knokke-Rubensplein), Blue Buddha Beach ( Duinbergen), Anemos Beachclub (Duinbergen) en Duin 45 (Heist). Van vrijdag 10 tot woensdag 15 augustus kan je het werk van de jonge kunstenaars bewonderen of zelfs live aan het werk zien. Op Strand Bar d'O kan je bijvoorbeeld de Brugse kunstenaar Wietse Hindryckx aan het werk zien. (MMB)