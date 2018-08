Strandbars sluiten, uitbaters blij met dagje rust 10 augustus 2018

Door het regenweer hebben veel strandbars in Knokke-Heist en Blankenberge gisteren de deuren gesloten gehouden. En de bars die wel openden, sloten veel vroeger dan normaal. "Heel wat baigneurs snakten naar een dagje regen, omdat ze op hun tandvlees zitten", zegt Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen), schepen van Strand in Knokke-Heist. "Deze dag kwam eigenlijk een beetje als geroepen. Veel volk was er niet op het strand." In Oostende moesten baigneurs om 17 uur sluiten omwille van het aangekondigde noodweer. In Blankenberge lieten ze de uitbaters zelf kiezen wanneer. "Maar op dat moment was geen enkele bar nog open", zegt schepen van Strand Bjorn Prasse (Open Vld). "Een aantal bars had vooraf een vergunning gevraagd voor evenementen gisteravond, maar die toelating hebben we ingetrokken. De evenementen kunnen uiteraard wel op een ander tijdstip plaatsvinden." (BHT)