Strand wordt veiliger dankzij buurtnetwerk NIEUWE MANIER OM DIEVEN TE KLISSEN EN VERLOREN GELOPEN KINDJES TE VINDEN MATHIAS MARIËN

03 maart 2018

02u28 0 Knokke-Heist Het strand van Knokke-Heist wordt vanaf 15 maart een pak veiliger. De stranduitbaters starten, samen met de lokale politie, het buurtinformatienetwerk BIN S. "Een primeur in België", glundert burgemeester Leopold Lippens.

De 25 stranduitbaters kwamen gisterenochtend samen in het gemeentehuis van Knokke-Heist om de laatste hand te leggen aan de oprichting van het nieuwe BIN S. Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) is opgetogen over het project. "Dit is een absolute meerwaarde voor ons strand. Het nieuwe BIN-netwerk is zeker geen controlesysteem van de stranduitbaters. Maar hoe meer ogen we hebben op het strand, hoe beter", aldus Lippens.





Alle aanwezige stranduitbaters reageerden positief op het uitgerolde voorstel. Alleen de 25 uitbaters, aangevuld met vijf sportclubs, kunnen zich aanmelden voor het systeem.





Verkeersinfo

Betalen hoeven ze niet te doen. Een eenmalige registratie volstaat om in de besloten groep van BIN S terecht te komen. "De politie zal daarna, indien nodig, relevante informatie verspreiden", zegt korpschef Steve Desmet. "Dat kan gaan van verdachte handelingen op het strand, het waarschuwen voor tafelschuimers of oplichters, tot verkeersinformatie naar aanleiding van een bepaald evenement. Daarom maken we ook een onderscheid tussen dringende en niet-dringende berichtgeving." Een andere belangrijke factor is het snel opsporen van verloren gelopen kinderen. De reddingsdiensten kunnen indien nodig snel een foto en info verspreiden met de vraag aandachtig te zijn. "Tussen maart en oktober bruist het strand en is er enorm veel volk aanwezig. Een snel en efficiënt communicatiesysteem tussen alle professionele mensen op het strand is daarom een meerwaarde", aldus schepen van Strand Anthony Wittesaele.