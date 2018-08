Stomavriendelijk toilet in Zwin 22 augustus 2018

De provincie West-Vlaanderen zal in verscheidene provinciale gebouwen, waarvan ze beheerder is, stomavriendelijke toiletten plaatsen. StomaVlaanderen en Kom op tegen Kanker hebben die vraag gesteld. In Knokke-Heist komt er in de komende weken een dergelijk toilet in het Zwin Natuur Park. "In de meeste herentoiletten zijn geen sanitaire containers zoals in de damestoiletten, waardoor mannelijke stomapatiënten hun opvangmateriaal mee moeten nemen uit de toiletruimte", zegt gedeputeerde Guido Decorte. "Om dergelijke ongemakken te vermijden, stelde StomaVlaanderen voor om één herentoilet per gebouw in te richten als stomavriendelijk toilet. Naast het voorzien van een afvalbakje wordt de toiletruimte aan de buitenkant aangeduid met een sticker. Het toilet zal opgenomen worden op www.stomavlaanderen.be/stomavriendelijk, waarop patiënten kunnen opzoeken." (BHT)