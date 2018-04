Steeds meer GAS-boetes uitgeschreven 11 april 2018

02u33 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist gaan ze de komende maanden meer GAS-boetes uitdelen door de invoering van licht gemengde inbreuken. Opmerkelijk, aangezien het aantal boetes in 2017 al fiks gestegen was in vergelijking met het jaar voordien.

Uit cijfers van het gemeentebestuur blijkt dat de GAS-ambtenaren vorig jaar 531 inbreuken vaststelden. Ter vergelijking: in 2016 waren er dat nog 464. Een stijging met 12,7 procent. De meeste inbreuken stelden de ambtenaren vast tegen de politievordering 'netheid'. Simpel gezegd: wildplassen. Alles samen waren dat er 187. Het overgrote deel daarvan werd vastgesteld in april, juli en augustus. Niet toevallig de maanden met de meeste vakantie en dus meeste dagjestoeristen in de badplaats.





Vorige week meldden we al dat Knokke-Heist om dat te vermijden humoristische filmpjes verspreidde tegen wildplassers. Verder werden 84 boetes uitgedeeld voor overlast, 60 daarvan in de zomervakantie. Concreet wordt daarmee het overmatig gebruik van alcohol, het gooien van voorwerpen/vandalisme en het hinderen van de politie om haar werk te doen bedoeld.





Overlast tegengaan

De gemeente waarschuwt nú al dat er in 2018 en vooral komende zomer nog meer op de GAS-reglementering zal gelet worden. De gemeenteraad keurde recent een voorstel goed om ook de licht gemengde inbreuken, die vroeger enkel strafrechtelijk konden vervolgd worden, in het GAS-reglement op te nemen. Daaronder staat onder andere het vernielen van grafzerken, het aanbrengen van graffiti, kwaadwillig bomen of bloemen vernielen ... Bedoeling is om overlast en eventuele straffeloosheid tegen te gaan.





(MMB)