Stagiaire Jamie dol op aangespoelde zeehond

Foto Bart Huysentruyt Jamie en de jonge zeehond.

Het Rescue Team van Sea Life Blankenberge heeft gisteren een zeehondje gered op het strand van Knokke. Enkele voorbijgangers hadden het diertje in moeilijkheden opgemerkt en verwittigden het team.





"De pup is meteen naar ons opvangcentrum in Blankenberge gebracht voor de eerste verzorginig", zegt hoofdverzorger Manu Potin. "Het gaat om een erg jonge, grijze zeehond van 13 kilogram. Het vrouwtje heeft zelf nog wat babyvacht. De pup was erg onderkoeld en heeft een zware verkoudheid. De dierenarts nam bloedstalen voor extra onderzoek." Het was de eerste interventie voor stagiaire Jamie. Ze was meteen dol op de pup. Als het jonge diertje binnen twee tot vier maanden voldoende is aangesterkt, wordt het weer in zee vrijgelaten. Komende zaterdag om 10 uur worden twee gewone zeehonden vrijgelaten op het strand van Blankenberge. Iedereen mag daar een kijkje komen nemen. (BHT)