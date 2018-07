Stad steunt ploggers met gratis afvalzakken en afvalknijpers 31 juli 2018

Ploggen, de nieuwste fitnesstrend, combineert lopen met afval opruimen. De term is afgeleid van het woord joggen en het Zweedse plocka wat zoveel betekent als verzamelen. Ook in Knokke-Heist zie je steeds meer sportievelingen die tijdens het joggen het zwerfafval verzamelen en na het lopen in de vuilnisbak gooien. Op deze manier helpen ze mee om Knokke-Heist proper te houden.





Het gemeentebestuur wil deze enthousiastelingen alvast bedanken voor hun milieuvriendelijk engagement en voorziet bij een gezamenlijke plogging gratis afvalzakken en afvalknijpers via de gemeentelijke dienst Milieu en Natuur. Met de onderhoudsdiensten wordt dan een afspraak gemaakt om het verzamelde afval af te voeren.





Geïnteresserden kunnen contact opnemen met de Dienst Milieu en Natuur of bellen op het telefoonnummer 050 630 188 of op het mailadres milieu@knokke-heist.be.





