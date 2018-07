Sportstranden zijn weer open 05 juli 2018

Sinds deze week zijn de sportstranden in Knokke-Heist opnieuw open. Je vindt ze in Knokke ter hoogte van het Rubensplein en in Heist West ter hoogte van de Kardinaal Mercierstraat (voormalig Beachhouse VVW Heist). Op de afgebakende sportstranden kan je elke dag gratis sporten onder deskundige begeleiding. Verlang je naar een partijtje beachtennis of een sessie zumba onder de stralende zon? Of wil je rustig genieten van een spelletje petanque? Het kan allemaal: op de 2 sportstranden kun je terecht om samen met vrienden te sporten. Misschien win je wel een trofee op één van de dagelijkse tornooien voetbal, beachbal, volleybal, petanque ... De sportstranden zijn dagelijks open van 10.30 tot 18 uur tot en met 31 augustus. (MMB)