Sportpark Olivier kost 13 miljoen euro BESTAANDE STADION ONDERGAAT VOLLEDIGE METAMORFOSE MATHIAS MARIËN

15 november 2018

02u24 0 Knokke-Heist Het gloednieuwe stadion Olivier in Knokke-Heist krijgt steeds meer vorm. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie van sporthal De Sportmeeuw. Aan het hoofdterrein wordt dan weer de tribune gestript én heropgebouwd. "Het hele project ademt openheid en een breed ruimtegevoel uit", klinkt het bij de gemeente.

Een aantrekkelijk, open sportpark met moderne infrastructuur voor diverse sporten. De ambitie van het gemeenbestuur in Knokke-Heist werd bij aanvang van de werken al duidelijk. Het prijskaartje voor de volledige metamorfose is dan ook niet min: 13 miljoen euro. Een forse investering die ondertussen steeds meer vorm krijgt. Aan het stadion Olivier zijn aannemers al maanden druk in de weer met bouwen. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar én spreken tot de verbeelding. Van de verouderde sporthal De Sportmeeuw blijft niks meer over. In de plaats staat een hypermodern gebouw mét lift zodat ook mindervalide bezoekers verder geraken dan de eerste verdieping. "De bedoeling is dat de nieuwe hoofdingang tegen de kerstvakantie afgewerkt én klaar is voor gebruik", zegt het gemeentebestuur. Sporters en supporters moeten tot vandaag langs de achterkant het gebouw betreden door de werken.





Nieuwe tribune

Dankzij de grote glaspartijen krijgen bezoekers van de sporthal vanop de eerste verdieping een panoramisch uitzicht op de omgeving. De volledige afwerking van De Sportmeeuw is voorzien voor februari 2019. Tegen die tijd komen er nog een nieuwe onthaalruimte, extra kleedkamers én een nieuwe zaal voor oosterse gevechtssporten. "Ons sportbeleid is er op gericht om zoveel mogelijk mensen regelmatig te laten sporten en bewegen in de beste omstandigheden", verklaart de gemeente de fikse investeringen.





Ook voor de voetballers van Royal Knokke FC is er goed nieuws. Nadat ze eerder een kunstgrasveld en aangepaste verlichting kregen, wordt ook hard gewerkt aan de nieuwe tribunes. Een aannemersbedrijf is volop bezig met het strippen van de hoofdtribune en de onderliggende kleedkamers en lokalen. De tribune wordt verder naar het gelijkvloers uitgebouwd zodat het aantal zitplaatsen wordt opgetrokken tot 900. Op de tweede verdieping komen de nieuwe VIP-loges. In een later stadium volgen de omgevingsgebouwen.





Thuismatchen in 2019

Door de werkzaamheden liepen de spelers van de A-ploeg eind september nog een prestigieuze thuismatch mis tegen Standard in de Croky Cup. Ondanks de tegenslag, verraste de kustploeg vriend en vijand door alsnog te gaan winnen op Sclessin. De betrokken aannemers stellen alles in het werk om tegen het bouwverlof 2019 klaar te zijn zodat Royal Knokke FC opnieuw op eigen veld kan spelen. Tot die tijd spelen ze hun 'thuiswedstrijden' in stadion De Taeye in Heist.





Vanaf 2019 zal men dan starten met de bouw van een nieuw complex met kleedruimtes en een cafetaria rond het hockeyterrein.