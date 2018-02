Sportlaan afgesloten tot vrijdagavond 14 februari 2018

02u33 0

Nog tot vrijdagavond is de Sportlaan ter hoogte van de nieuwe serviceflats Residentie Cypres in Knokke-Heist omwille van werken afgesloten voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan de Sportlaan nog inrijden en wordt via de Handboogstraat omgeleid naar de Koningslaan. De werken vinden bewust plaats tijdens de krokusvakantie om de verkeershinder voor de leerlingen van het Sint-Bernardusinstituut tot een minimum te beperken. Aannemer D'hondt heeft de straat tussen huisnummer 6 en 9 over de gehele breedte opgebroken. Gisteren plaatste het AGSO-Waterbedrijf nieuwe waterleidingen en rioleringen. Vandaag wordt het opgebroken gedeelte van de rijweg hersteld. Tegen vrijdagavond wordt de Sportlaan opengesteld voor alle verkeer. (MMB)