Sportief bloed bij Rode Kruis 09 februari 2018

Het Rode Kruis Knokke-Heist organiseerde zijn eerste bloedinzameling in 2018. Maar liefst 96 bloedgevers kwamen doneren in basisschool De Pluim. Onder hen was een delegatie van voetbalvereniging Royal Knokke Football Club. Onder aanvoering van voorzitter Vincent Van Honsebrouck gaf een tiental stafleden bloed, van wie vier als nieuwe bloedgevers werden ingeschreven. "In totaal kregen we acht nieuwe bloedgevers over de vloer", aldus verantwoordelijke Isabelle Boudens.





(MMB)