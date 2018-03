Spekgladde A11 afgesloten na tien ongevallen 03 maart 2018

02u28 0 Knokke-Heist De A11 was gisterenmiddag korte tijd afgesloten na een tiental ongevallen. Door de aanvriezende regen was het wegdek er spiegelglad geworden. Ook in de rest van de regio hadden de hulpdiensten de handen vol.

Bij de West-Vlaamse wegpolitie kregen ze gisteren kort na de middag tal van oproepen binnen over het spekgladde wegdek op de A11 tussen Brugge en Knokke. Dat was ook zichtbaar op de snelweg zelf. In totaal gebeurde een tiental ongevallen met vrachtwagens en auto's die waren geslipt. "Daarop werd besloten de snelweg korte tijd af te sluiten en de strooidiensten hun werk te laten doen", klinkt het bij de wegpolitie. Na de strooiwerken kon de A11 terug open. Al bleef het ook dan opletten geblazen en werd een snelheidsbeperking ingevoerd. Op de secundaire wegen was het wegdek zo mogelijk nog gladder. In de regio rond Brugge, Blankenberge en Knokke gebeurden daardoor tal van (kleine) ongevallen. In Zeebrugge was de schade het grootst. Langs de Albert II-laan verloor een trucker de controle op een spekgladde ondergrond. De vrachtwagen kantelde en versperde het wegdek. Het duurde lange tijd voor de truck kon getakeld worden. De chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte stevige verkeershinder. Ook op de spoedgevallen van de ziekenhuizen hadden ze de handen vol. Zwaargewonden vielen er niet. (MMB)