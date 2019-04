Speelpleinwerking in Knokke blijft noodgedwongen gesloten tijdens vakantie. Ook in rest van Vlaanderen gebrek aan jonge vrijwilligers Mathias Mariën

08u39 2 Knokke-Heist Door een gebrek aan monitoren is het speelplein ‘t Plein in Knokke (jeugdlokalen FOS Albatros) gesloten tijdens de tweede week van de paasvakantie. Het is een weerkerend fenomeen dat speelpleinwerkingen steeds moeilijker vrijwilligers vinden. Opvallend: in Knokke krijgen ze wél een fikse vergoeding, maar nog blijven de jongeren weg.

Ook tijdens de vorige krokusvakantie moest het speelplein al noodgedwongen de deuren gesloten houden. De kinderen die graag zouden deelnemen aan activiteiten van de gemeentelijke speelpleinwerking in deze week kunnen wel terecht op andere locaties in de gemeente. Toch erkent het gemeentebestuur dat het al enkele jaren moeilijk is om de vacatures in te vullen. Onder andere de concurrentie met de horeca, waar de jongeren meestal een pak meer kunnen verdienen, ligt aan de oorzaak. Een vrijwilligersvergoeding weegt vaak niet op tegen die lonen. Uit cijfers van vorige zomer blijkt dat in Vlaanderen 1 op 5 speelpleinwerkingen moeite heeft om de vacatures in te vullen. Een andere oorzaak is dan weer dat jongeren steeds minder geneigd zijn een hele zomer of vakantie te werken.