Speelpleinen dicht in krokusvakantie 29 januari 2018

02u24 0

Door een gebrek aan monitoren zijn in Knokke de speelpleinen 't Plein in de Smedenstraat en De Blekker in de Van Steenestraat uitzonderlijk dicht in de krokusvakantie. Voor activiteiten van de gemeentelijke speelpleinwerking kunnen kinderen wel terecht in De Korenbloem, Breed Veertien in Heist. (MMB)