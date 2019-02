Speelplein 't Plein gesloten tijdens krokusvakantie door gebrek aan monitoren Mathias Mariën

05 februari 2019

10u57 0 Knokke-Heist Door een gebrek aan monitoren is het speelplein ‘t Plein in de Smedenstraat 125 in Knokke (jeugdlokalen FOS Albatros) uitzonderlijk gesloten tijdens de komende krokusvakantie.

De kinderen die graag zouden deelnemen aan activiteiten van de gemeentelijke speelpleinwerking kunnen terecht in De Korenbloem, Breed Veertien 25 in Heist en De Blekker in de Van Steenestraat 11 in Knokke (kleuters - De Vonk). Voor de kinderen van het lager onderwijs vindt de voor- en na-opvang van de Vakantieplusstages éénmalig plaats in De Marge in de Edward Verheyestraat 16 in Knokke.