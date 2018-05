Speelplein Krommedijk steekt in het nieuw 01 juni 2018

In de Krommedijk in Heist is het speelpleintje vernieuwd. Kinderen kunnen er genieten van splinternieuwe speeltuigen. De voorbije dagen kwamen al heel wat jongeren opdagen om de speeltuin uit te testen.





De nieuwe gemeentelijke werkgroep 'Spelen en Verpozen' wil de 28 speelpleinen vernieuwen. Daarbij wordt niet alleen aan de kinderen gedacht, maar er kunnen bijvoorbeeld ook rustbanken voor (groot)ouders komen. (MMB)