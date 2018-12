Slechts 1.200 euro boete voor man die computers hackte om “goud” te stelen Siebe De Voogt

19 december 2018

13u40 0 Knokke-Heist Een 25-jarige man uit Knokke-Heist heeft een geldboete van 1.200 euro gekregen voor computerhacking. Hoewel het openbaar ministerie 16 maanden cel had gevorderd, vond de rechtbank de feiten te oud om Frederik D. een celstraf op te leggen.

Het gerecht kreeg D. in het vizier, toen de Amerikaanse FBI in 2013 de strijd opvoerde tegen gebruikers van Blackshades: een computerapplicatie waarmee je vanop afstand de controle over andere computers kan overnemen. Hackers gebruiken de app vaak om computers van bedrijven te versleutelen en vervolgens losgeld te eisen in ruil voor het wachtwoord. Frederik D. kocht het programma aan eind 2011, toen hij 18 jaar oud was. Belgische speurders voerden in mei 2014 een huiszoeking uit bij de man, die tijdens z’n verhoor bekende dat hij Blackshades gebruikte om andere computergebruikers via hun webcam te observeren. Met het programma stal hij ook virtueel goud van spelers van het online videospel RuneScape. “Het was mijn bedoeling het goud te verkopen voor echt geld, maar dat is me niet gelukt”, vertelde de man aan de speurders.

Volgens het openbaar ministerie zijn er aanwijzing dat D. liefst duizenden computers infecteerde. “Omdat zijn computer in januari 2014 gecrasht is, hebben we echter heel weinig sporen kunnen terugvinden”, verduidelijkte de procureur. Die vorderde 16 maanden cel voor de man, die niet kwam opdagen voor z’n proces. De rechter beperkte de straf van D. tot een geldboete van 1.200 euro. Hij vond een celstraf niet passend, omdat het al om oudere feiten ging. Volgens de rechtbank nam het onderzoek 5 jaar in beslag en lag het liefst 3 jaar stil.