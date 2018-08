Slachtoffer wil rijk worden na klappen 03 augustus 2018

Een 25-jarige man uit Knokke moet een werkstraf vervullen nadat hij een andere man klappen had gegeven in café Yssi's in Knokke. De feiten dateren van eind 2016. R.P. en S. kregen het met elkaar aan de stok en R.P. diende de man een vuistslag toe. Die liep daarbij een neusfractuur op. Het parket wilde de zaak afhandelen via strafbemiddeling maar het was slachtoffer S. die er plots de brui aan gaf. In de rechtbank vorderde hij liefst 3.500 euro schadevergoeding. Maar de rechter wees onder andere de kosten voor 92 dagen tijdelijke werkonbekwaamheid af, waarvoor geen enkel bewijs was. Ook de esthetische schade werd afgewezen aangezien S. zelf niet opdaagde. "Het is niet de bedoeling bij zo'n zaken dat een slachtoffer rijk wordt van de feiten", sneerde de rechter. (JHM)