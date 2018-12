Slachtoffer (47) steekpartij ligt in kunstmatige coma: motief dader blijft onduidelijk Camerabeelden uit de buurt brengen mogelijk meer duidelijkheid Mathias Mariën en Bart Boterman

15 december 2018

13u17 4 Knokke-Heist De 47-jarige vrouw die vrijdagochtend in haar eigen woning werd neergestoken door een indringer, ligt om medische redenen in kunstmatige coma maar verkeert niet meer in levensgevaar. Het slachtoffer nam samen met haar echtgenoot en twee kinderen pas enkele maanden geleden hun intrek in het huis dat ze gebruikten als tweede verblijf. Mogelijk kunnen camerabeelden uit de buurt meer duidelijkheid brengen.

Het was vrijdagochtend even na 10 uur toen het 47-jarige slachtoffer in haar eigen woning in de Cipressenstraat in Knokke werd geconfronteerd met de indringer. Wie de man is en wat hij in het huis kwam doen, is voor de speurders vooralsnog onduidelijk. Vast staat dat de dader verschillende messteken toebracht aan de vrouw en nadien wegvluchtte. Mogelijk was het een inbreker die op heterdaad werd betrapt door de bewoonster en in paniek handelde. “In dezelfde straat was er kort voordien nog een mislukte poging tot inbraak. Misschien is er een link tussen beide zaken”, klinkt het in de buurt. Het zwaargewonde slachtoffer, dat onder andere in de hals werd gestoken, kon gelukkig zélf nog de hulpdiensten alarmeren. De vrouw ligt om medische redenen in kunstmatige coma in het ziekenhuis maar is volgens het parket buiten levensgevaar.

Camerabeelden

Politie en parket voerden vrijdag de hele dag grondig onderzoek in en rond de woning in de Cipressenstraat. Tijdens het buurtonderzoek gingen ze op zoek naar eventuele getuigen. Daarbij stootten ze op camerabeelden van een nabijgelegen zelfstandige die mogelijk meer duidelijkheid kunnen brengen. Volgens onze informatie zou de vluchtende dader te zien zijn op de beelden, maar zowel de handelaar zelf als de politie geven daar geen commentaar op. Ondertussen kon het zwaargewonde slachtoffer nog steeds niet ondervraagd worden. Op haar eigen verklaring – die vermoedelijk meer duidelijkheid zal brengen – is het dus wachten. In afwachting heeft de politie de woning van het gezin verzegeld. De weinige buren in de Cipressenstraat reageren alvast geschokt op de steekpartij. “Even voor 10 uur heb ik haar nog gezien toen ik met de honden ging wandelen. Een halfuurtje later keerde ik terug en stond de straat vol politie”, zegt een zichtbaar aangeslagen buurvrouw. De nieuwe wijk is nog maar enkele maanden opgeleverd en is voorlopig voor het grootste deel onbewoond. Volgens enkele buren gebruikte het 47-jarige slachtoffer, die van buitenlandse afkomst is, de woning samen met haar man en twee jonge kinderen als tweede verblijf. Ze worden omschreven als heel vriendelijke mensen die regelmatig naar Knokke kwamen.

Motief?

Het parket van Brugge blijft ondertussen karig met commentaar. Ook over de piste van de inbreker die mogelijk op heterdaad werd betrapt, geven ze geen commentaar. “De dader is voortvluchtig en wordt actief opgespoord. Over het motief kunnen we geen uitspraak doen. Dat wordt verder onderzocht’, laat het parket weten.