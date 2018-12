Sinterklaas en Zwarte Piet met torenkraan van kerk geëvacueerd: kinderen kijken vol spanning toe Zwarte Piet had ‘s nachts last gekregen van hoogtevrees en durfde niet meer naar beneden Mathias Mariën

04 december 2018

09u44 6 Knokke-Heist De kinderen van de vrije basisschool Windekind in Westkapelle trokken deze ochtend grote ogen toen Sinterklaas en Zwarte Piet met een torenkraan werden geëvacueerd van de nabijgelegen Sint-Niklaaskerk. Zwarte Piet had een aanval van hoogtevrees en durfde op eigen houtje niet meer naar beneden. Eenmaal op de begane grond kregen de kinderen snoep én de mogelijkheid om hun fopspeen af te geven.

Over exact één jaar moet de vernieuwde Sint-Niklaaskerk in Westkapelle bij Knokke-Heist volledig klaar zijn. 6 december 2019 staat nú al met stip genoteerd in de agenda van Sinterklaas, die de kerk dan officieel komt openen. Toch stond de Sint deze ochtend vroeger dan verwacht oog in oog met de werkmannen van de bouwwerf. Samen met Zwarte Piet zat hij al de hele nacht vast op het dak. De reden: Zwarte Piet had een aanval van hoogtevrees en durfde niet meer naar beneden. De werkmannen haalden het groot materiaal boven en evacueerden het duo met een torenkraan richting begane grond. Vooral Zwarte Piet stond te schudden op z’n benen en was zichtbaar opgelucht terug op vaste grond te zijn. “Amai, ik was bang. Maar ik ben héél blij jullie allemaal te zien”, sprak hij de massaal toegesnelde kinderen van de vrije basisschool Windekind toe. Zij hadden vlak voordien met een bang hartje toegekeken hoe de Sint in veiligheid werd gebracht. (lees verder onder de foto)

Snoep

Uiteraard was de evacuatie in scène gezet door de schooldirectie die een originele manier had bedacht om de blijde intrede van de Sint kracht bij te zetten. “We vonden dit een fantastisch idee. Gelukkig waren de kraanmannen meteen akkoord om mee te werken”, glimlacht schooldirecteur Christopher Beausaert. Sinterklaas toonde zich tussen de kinderen van zijn meest stoere kant en deelde gretig high-fives uit. De leerlingen, voor de gelegenheid verkleed als Zwarte Pieten, vonden het fantastisch en zongen de mooiste liedjes om hun aankomst te vieren. Ze kregen als bedank heel wat snoep én … de mogelijkheid om hun fopspeen alsnog af te geven. Sinterklaas ging de school binnen en vervolgde daarna zijn weg richting andere brave kinderen in Vlaanderen. De werkmannen konden daarna terug aan het werk om de opbouw van de Sint-Niklaaskerk te hervatten.

Op schema

De werken zitten ondertussen nog altijd perfect op schema. De kerk krijgt steeds meer vorm. “Ondanks de onverwachte archeologische vondsten eerder dit jaar, loopt alles vlot”, bevestigt de gemeente. De voorbije maanden is er al heel wat herstel aan het metselwerk gebeurd. Ook de kroonlijsten rondom het gebouw werden afgenomen en hersteld. Nieuwe eiken moerbalken die ter plaatse werden gemodelleerd op dezelfde ambachtelijke manier zoals in de middeleeuwen, zijn geplaatst in het oudste gedeelte dat als sacrale ruimte zal blijven functioneren. “Bedoeling is om tegen Pasen 2019 de stalen spits van 26 meter hoog op de toren te plaatsen. Als alles volgens schema verloopt, zou Sinterklaas zijn kerk met sacrale ruimte en polyvalente zaal op 6 december 2019 komen inwijden. Dat zal ruim zes jaar zijn nadat een vlammenzee de volledige kerk verwoestte”, klinkt het nog. De totale renovatie kost ruim 6 miljoen euro. Via de brandverzekering kan de gemeente wel zo’n vier miljoen euro recupereren