Sint-Niklaaskerk geeft geheimen prijs 55 SKELETTEN EN 13DE EEUWSE MUUR GEVONDEN MATHIAS MARIËN

31 mei 2018

02u48 0 Knokke-Heist Het archeologisch onderzoek in de Sint-Niklaaskerk is verre van een teleurstelling gebleken. Onder andere 55 skeletten en een funderingsmuur uit de 13de eeuw kwamen boven water. "Een spectaculaire ontdekking voor de geschiedenis van Westkapelle", zegt burgemeester Leopold Lippens.

De kerk van Westkapelle geeft een deel van haar geheimen prijs. De uitspraak is eigenlijk nog een understatement. Het gemeentebestuur was zélf verrast door de vondsten en besloot meteen haar medewerking te verlenen aan de archeologen van Raakvlak. Een belangrijke voorwaarde was dat de timing van de heropbouw van de Sint-Niklaaskerk, die vijf jaar geleden volledig afbrandde en wordt omgetoverd tot een moderne kerk met polyvalente ruimtes, niet in het gedrang kwam. Na doorgedreven onderzoek stootten de archeologen op tientallen munten, amuletten en hangertjes. Sommige, zoals een Bourgondische munt, zijn meer dan 600 jaar oud. Het belangrijkste is evenwel de ontdekking van 55 skeletten en een grafkelder.





De komende tijd zal op de gevonden lichamen, die honderden jaren oud zijn, verder onderzoek gebeuren. "Daaruit kunnen we véél meer leren dan de mensen denken", zegt archeoloog Frederik Roelens. "Het geslacht, de lengte, afkomst ... Zo'n skelet kan enorm veel informatie prijsgeven. Op deze manier is het mogelijk om in kaart te brengen welke mensen er in die periodes in Westkapelle woonden en hoe ze begraven werden." Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) was zichtbaar onder de indruk van de vondsten. "Dit is werkelijk fenomenaal", herhaalde Lippens tot drie keer toe. "Voor de geschiedenis van Westkapelle is dit van goudwaarde." Des te opvallender is het feit dat de archeologen de opgravingen deden in een zeer beperkt deel van de Sint-Niklaaskerk. Door afspraken met het gemeentebestuur, was het niet mogelijk de volledige oppervlakte van de kerk te doorzoeken. Dat maakt de grote omvang van de ontdekking des te opvallender. Een 17de-eeuwse grafkelder met twee skeletten leerde meteen al iets over hun persoonlijkheid. Omdat het koppel dicht tegen het altaar begraven lag, gaat het wellicht om belangrijke mensen uit de parochie.





Muur uit 13de eeuw

"Eigenlijk is het spijtig dat we niet de volledige oppervlakte mogen doorzoeken. Ongetwijfeld zouden we nog op bijzonder interessante ontdekkingen stoten", aldus de archeologen. Al zal hun onderzoek in de toekomst blijvend zichtbaar zijn in de kerk. Tijdens de werken werd een funderingsmuur uit de 13de eeuw gevonden. Die bakstenen zullen gebruikt worden bij het bouwen van de kerk zelf. Zo blijft de geschiedenis voor eeuwig in de vernieuwde kerk. De timing van de werken blijft, zoals gezegd, ongewijzigd. Op 9 december 2019 gaat de nieuwe Sint-Niklaaskerk open. Inclusief geheimen die ónder de grond blijven.