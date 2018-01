Sint-Jozef strijdt mee tegen darmkanker 27 januari 2018

03u46 0 Knokke-Heist Het Sint-Jozefslyceum uit Knokke-Heist is een van de drie nationale finalisten van het No-x-cuse-project. Dat is een nationale scholenwedstrijd voor de sensibilisering over darmkanker, opgestart door de vereniging Stop Darmkanker waarbij laatstejaarsstudenten van meerdere scholen de opdracht krijgen om een videoclip van 30 seconden te maken die het belang van het vroegtijdig opsporen van darmkanker beklemtoont.

De laatstejaars Wiskunde-Wetenschappen sloegen de handen in elkaar om een filmpje in elkaar te boksen. Een jury en likes op Facebook brengen hen nu in de finale. "Ze kozen een van de grootmoeders uit om het verhaal aan op te bouwen", zegt leerkracht Wim Gyssels. De leerlingen zelf - veertien in totaal - zijn alvast enthousiast. "We hopen vooral dat we de eindprijs winnen. Als dat het geval is, wordt ons filmpje professioneel nagemaakt en gebruikt als campagne. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn", klinkt het.





Op 18 februari weten de leerlingen meer. (MMB)